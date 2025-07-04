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Курортный район подтопило в Петербурге

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Сам город пока не уходит под воду.

В Петербурге сообщалось об угрозе наводнения 4 июля. Утром уровень воды на дамбе составил более 180 сантиметров, ее закрыли. Порывы ветры на Финском заливе достигают 20-25 м/с. 

Наводнение ожидается в районе 06:00-09:00, максимум подъема воды вероятного наводнения до 170-190 сантиметров будет несколько позднее до обеда. 

Александр Колесов, синоптик 

Кроме того, как рассказали очевидцы, подтопило пляж Дюны и парк Дубки в Курортном районе, там массово тонут автомобили. Сам город пока не уходит под воду. 

Видео: пресс-служба КЗС Петербурга 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: курортный район, угроза наводнения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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