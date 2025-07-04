Курортный район подтопило в Петербурге

Сам город пока не уходит под воду.

В Петербурге сообщалось об угрозе наводнения 4 июля. Утром уровень воды на дамбе составил более 180 сантиметров, ее закрыли. Порывы ветры на Финском заливе достигают 20-25 м/с.

Наводнение ожидается в районе 06:00-09:00, максимум подъема воды вероятного наводнения до 170-190 сантиметров будет несколько позднее до обеда. Александр Колесов, синоптик

Кроме того, как рассказали очевидцы, подтопило пляж Дюны и парк Дубки в Курортном районе, там массово тонут автомобили. Сам город пока не уходит под воду.

Видео: пресс-служба КЗС Петербурга

Фото: Telegram / Петербург с огоньком