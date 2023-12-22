Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов

В РПЦ оценили необходимость внесения правок в закон.

Отцов трех и более детей нужно освободить от мобилизации в России. Соответствующее заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на а пленарном заседании XII Парламентских встреч, организованных в рамках Международных рождественских образовательных чтений в верхней палате парламента. Гость Совета Федерации пояснил законодателям, что по действующему закону в стране власти не мобилизуют отцов четырех и более детей. Однако патриарх напомнил, что семьи с тремя детьми дают государству минимальный, но все-таки реальный прирост населения.

В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей, особенно это актуально сейчас. патриарх Кирилл

В РПЦ уточнили, что российских семей с четырьмя детьми не так много, а с тремя - гораздо больше.

Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации