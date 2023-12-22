Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями

В Совфеде обвинили политические элиты Запада в войне с традиционными ценностями.

Западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности, а существующая политическая элита сейчас там провидит работу по деконструкции христианского наследия. Соответствующее заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на а пленарном заседании XII Парламентских встреч, организованных в рамках Международных рождественских образовательных чтений в верхней палате парламента. Священнослужитель напомнил законодателям о том, что весь европейский гуманизм вырос именно из христианских традиций

Элита Запада проводит деконструкцию христианского наследия. Европейский дом все больше напоминает, по евангельскому выражению, гроб окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей и всякой нечистоты. патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл добавил, что отметил, что на западе политики ведут войну против института традиционной семьи под предлогом прав человека.

Патриарх Кирилл: называть себя русскими могут только глубоко православные люди.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации