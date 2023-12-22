Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями

Западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности, а существующая политическая элита сейчас там провидит работу по деконструкции христианского наследия. Соответствующее заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на а пленарном заседании XII Парламентских встреч, организованных в рамках Международных рождественских образовательных чтений в верхней палате парламента. Священнослужитель напомнил законодателям о том, что весь европейский гуманизм вырос именно из христианских традиций
Элита Запада проводит деконструкцию христианского наследия. Европейский дом все больше напоминает, по евангельскому выражению, гроб окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей и всякой нечистоты.
патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл добавил, что отметил, что на западе политики ведут войну против института традиционной семьи под предлогом прав человека.
Патриарх Кирилл: называть себя русскими могут только глубоко православные люди.
Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации
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