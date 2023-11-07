Патриарх Кирилл: называть себя русскими могут только глубоко православные люди

Глава РПЦ считает, что для России наступает судьбоносное время.

Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл в ходе проповеди заявил верующим о том, что принадлежность к русскому народу должна сопровождаться "глубокой православной верой". Данное мероприятие состоялась после проведенной литургии в храме иконы Божией Матери "Все скорбящих Радость" на Большой Ордынке в Москве.

А те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" В каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях? пватриарх Кирилл

Патриарх Кирилл добавил, что современная страна представляет собой "оплот православия в мире", а сейчас для людей наступает такое судьбоносное время, которое они просто не могут "проспать". По мнению главы РПЦ, речь идет об обновлении веры и укреплении национального и религиозного самосознания граждан.

Икону Казанской Божией Матери передали собору на Красной площади.

Фото и видео: Telegram / Пул N3