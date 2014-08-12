Икону Казанской Божией Матери передали собору на Красной площади

Глава РПЦ передал икону месту, в котором она хранилась исторически до потери.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал снова обретенный православными верующими чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который в прошлом находился в ополчении Минина и Пожарского в храм, размещенный на территории Красной площади Москвы. Там данный образ располагался исторически.

Образ, казалось бы навсегда утерянный, неизвестно где находившийся, вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен. патриарх Кирилл в Казанском храме после молебна перед иконой

Напомним, что ранее в Успенском соборе Московского Кремля представители РПЦ представили историческую чудотворную икону Казанской Божией Матери "Московская" от 1580 года. Она считалась утерянной с 1918 года. А сам Казанский собор, построенный в первой половине XVII века и в котором хранился образ,оказался снесен в 1930-е годы советской властью. Его возвели в 1990-е годы на том же месте

Патриарх Кирилл освятил восстановленный храм поселка Комарово.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости