Патриарх Кирилл освятил восстановленный храм поселка Комарово

Храм был возведен в 1905-1906 гг. по проекту архитектора Николая Никонова.

В поселке Комарово состоялось освящение храма в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. Службу совершил Святейший Патриарх Московской и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 28 октября.

На этом месте, в Комарово, был храм, построенный до революции на средства местных жителей. Сегодня он возрожден по просьбе проживающих здесь, в том числе молодых семей с детьми. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Храм был возведен в 1905-1906 гг. по проекту архитектора Николая Никонова. Высота церкви составляла около 30 метров, в нее вмещались порядка тысячи человек.

В 1917 году в храме произошел пожар, а в 2011-м местные жители выступили с инициативой его воссоздания. Концепцию разработал архитектор Рафаэль Даянов. В 2018 году выдали разрешение на строительство.

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Фото: пресс-служба Смольного