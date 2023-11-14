Медведев подтвердил, что Жерсон проходит медосмотр для перехода в "Зенит"

В начале июля "Фламенго" объявил о расторжении контракта с бразильским футболистом.

Бразильский полузащитник Жерсон в ближайшее время может пополнить состав петербургского "Зенита". Как сообщил председатель правления клуба Александр Медведев, в настоящее время игрок проходит обязательное медицинское обследование.

Переход 25-летнего футболиста стал возможен после того, как "Зенит" выплатил бразильскому "Фламенго" компенсацию в размере 25 миллионов евро за досрочное расторжение контракта, который был заключен до 2030 года.

Жерсон хорошо знаком российским болельщикам по выступлениям за "Фламенго" в 2019-2021 годах, где он считался одним из лидеров команды. После успешного периода в Бразилии футболист два сезона провел во французском "Марселе", а в начале 2023 года вернулся в родной клуб. До этого бразилец три года выступал в Италии за "Рому" и "Фиорентину".

По данным специализированного портала Transfermarkt, Жерсон являлся самым дорогим игроком "Фламенго" с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

Ранее Piter.TV сообщал, что английский нападающий Абрахам отказался от перехода в "Зенит".

Фото: unsplash (Wesley Tingey)