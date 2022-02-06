Английский нападающий Абрахам отказался от перехода в "Зенит"

Ему были готовы платить 5 млн евро в год.

Английский нападающий Тэмми Абрахам отклонил предложение петербургского "Зенита", сообщает журналист Николо Скира. По данным источника, 27-летний форвард намерен рассматривать варианты только из топ-5 европейских чемпионатов.

Абрахам — воспитанник "Челси", в составе которого стал победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешёл в "Рому", где выиграл Лигу конференций. В прошедшем сезоне нападающий играл за "Милан" на правах аренды, отметившись 10 голами в 44 матчах. За сборную Англии футболист провёл 11 игр и забил 3 мяча.

Известно, что команда сине-бело-голубых предложила "Роме" 20 миллионов евро и была готов платить Абрахаму 5 миллионов евро в год.

Ранее Piter.TV сообщал, что аргентинский защитник Вега подпишет пятилетний контракт с "Зенитом".

Фото: unsplash (Wesley Tingey)