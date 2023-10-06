Аргентинский защитник Вега подпишет пятилетний контракт с "Зенитом"

Сине-бело-голубые близки к приобретению игрока.

21-летний футболист "Аргентинос Хуниорс" Роман Вега готовится к переезду в Санкт-Петербург. По данным аргентинского журналиста Сесара Луиса Мерло, футболист оформляет документы и уже в понедельник должен вылететь в Россию для подписания контракта с "Зенитом".

Соглашение рассчитано на пять лет. Петербургский клуб заплатит за 90% прав на игрока около 9 миллионов евро. В прошлом сезоне Вега провел 15 матчей за "Аргентинос Хуниорс", отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" сыграет со швейцарским "Сьоном" в Петербурге.

Фото: unsplash (Wesley Tingey)