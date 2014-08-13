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"Зенит" сыграет со швейцарским "Сьоном" в Петербурге
Сегодня, 8:53
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"Зенит" сыграет со швейцарским "Сьоном" в Петербурге

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Встреча пройдет 9 июля на "Газпром Арене".

Футбольный клуб "Зенит" сыграет товарищеский матч со швейцарским "Сьоном". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча состоится 9 июля на "Газпром Арене" в Петербурге. Начало встречи в 19:00. Отмечается, что это вторая в истории встреча "Зенита" и "Сьона". Первый матч между командами прошел летом 2016 года. Тогда победу одержал "Сьон" со счетом 3:1.

Напомним, что новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 20 июля. В первом туре "Зенит" сыграет дома против "Ростова".

Ранее Медведев озвучил цели "Зенита" на новый сезон.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: товарищеский матч, фк зенит, фк сьон
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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