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Медведев озвучил цели "Зенита" на новый сезон
Сегодня, 13:39
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Медведев озвучил цели "Зенита" на новый сезон

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В минувшем сезоне команда уступила чемпионский титул в РПЛ.

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев озвучил цели команды на новый сезон. Его слова приводит "РИА Новости".

Медведев выразил уверенность, что ситуация прошлого сезона, когда сине-бело-голубые проиграли борьбу за чемпионский титул, не повторится. Напомним, "Зенит" занял второе место в Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 66 очков. Команда уступила лидерство "Краснодару", отстав от него на один балл.

Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель – вернуть титул!

Александр Медведев, председатель правления "Зенита"

Ранее мы сообщали, что "Севилья" хочет купить форварда "Зенита" Кассьерру.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: александр медведев, фк зенит, цели
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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