Медведев озвучил цели "Зенита" на новый сезон

В минувшем сезоне команда уступила чемпионский титул в РПЛ.

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев озвучил цели команды на новый сезон. Его слова приводит "РИА Новости".

Медведев выразил уверенность, что ситуация прошлого сезона, когда сине-бело-голубые проиграли борьбу за чемпионский титул, не повторится. Напомним, "Зенит" занял второе место в Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 66 очков. Команда уступила лидерство "Краснодару", отстав от него на один балл.

Повторится такая же ситуация? Типун вам на язык! Цель – вернуть титул! Александр Медведев, председатель правления "Зенита"

Ранее мы сообщали, что "Севилья" хочет купить форварда "Зенита" Кассьерру.

Фото: fc-zenit.ru