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"Севилья" хочет купить форварда "Зенита" Кассьерру
Сегодня, 8:47
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"Севилья" хочет купить форварда "Зенита" Кассьерру

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Игрок рассматривает возможность покинуть Россию в летнее трансферное окно.

Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра может уйти из клуба. Об этом сообщает журналист Уриэль Югт в своем аккаунте в X.

По информации источника, 28-летним колумбийцем интересуется "Севилья". Испанский клуб уже связывался с Кассьеррой, чтобы узнать условия потенциального трансфера. Сам игрок рассматривает возможность покинуть Россию в летнее трансферное окно.

Матео Кассьерра играет в "Зените" с 2022 года. В составе сине-бело-голубых нападающий стал двукратным чемпионом России. В минувшем сезоне он провел за клуб 39 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" близок к трансферу бывшего защитника "Барселоны" Веги.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: матео кассьерра, трансферные слухи, фк зенит, фк севилья
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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