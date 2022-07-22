"Зенит" близок к трансферу бывшего защитника "Барселоны" Веги

"Зенит" близок к трансферу защитника "Аргентинос Хуниорс" Романа Веги. Об этом сообщил журналист Сезар Луис Мерло на своей странице в X.
По информации источника, сине-бео-голубые выкупят 90% прав на 21-летнего игрока. Между клубами согласовываются последние детали сделки. Отметим, что какое-то время футболист находится в системе "Барселоны", но после одного сезона в составе второй команды вернулся в Аргентину.
В нынешнем сезоне Роман Вега провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Ранее Аршавин заявил, что предлагал Кузяеву вернуться в "Зенит".
Фото: turiver.com
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