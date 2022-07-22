"Зенит" близок к трансферу бывшего защитника "Барселоны" Веги

Футболист выступает в составе "Аргентинос Хуниорс".

"Зенит" близок к трансферу защитника "Аргентинос Хуниорс" Романа Веги. Об этом сообщил журналист Сезар Луис Мерло на своей странице в X.

По информации источника, сине-бео-голубые выкупят 90% прав на 21-летнего игрока. Между клубами согласовываются последние детали сделки. Отметим, что какое-то время футболист находится в системе "Барселоны", но после одного сезона в составе второй команды вернулся в Аргентину.

В нынешнем сезоне Роман Вега провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее Аршавин заявил, что предлагал Кузяеву вернуться в "Зенит".

Фото: turiver.com