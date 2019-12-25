Аршавин заявил, что предлагал Кузяеву вернуться в "Зенит"

Полузащитник играл в команде с 2017-го по 2023 год.

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что предлагал полузащитнику Далеру Кузяеву вернуться в команду. Об этом он рассказал в интервью "Матч ТВ".

По словам экс-футболиста, он неоднократно предлагал Кузяеву вариант с возвращением в "Зенит". Однако 32-летний футболист отвечал отказом. На днях стало известно, что Кузяев покинул "Гавр" после двух сезонов, проведенных во Франции.

Если он сейчас придет в команду, то я буду рад. Андрей Аршавин, экс-игрок "Зенита"

Далер Кузяев играл в "Зените" с 2017-го по 2023 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков России.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" предложил 25 млн евро за трансфер Уэсли.

Фото: fc-zenit.ru