"Зенит" предложил 25 млн евро за трансфер Уэсли

Бразильский клуб ответил на предложение отказом.

Футбольный клуб "Зенит" предложил 25 млн евро за трансфер защитника "Фламенго" Уэсли. Об этом сообщил журналист Вене Казагранде в своем аккаунте в X.

По информации источника, сине-бело-голубые направили официальный документ по трансферу 21-летнего игрока. Однако бразильский клуб ответил на предложение отказом. За его трансфер намерены получить минимум 30 млн евро.

Уэсли играет за "Фламенго" с 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел за клуб 24 матча во всех турнирах и забил один гол.

Ранее мы сообщали, что Аршавин остается на своей должности в "Зените" еще на два года.

Фото: flamengo.com.br