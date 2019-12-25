Аршавин остается на своей должности в "Зените" еще на два года

Экс-футболист занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию клуба.

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин остается на своей должности в клубе еще на два года. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу" в кулуарах ПМЭФ.

Экс-футболист занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию "Зенита". Он рассказал, что подписал новый контракт на два года.

Все нормально, все подписано. Контракт на два года. Все то же самое. Андрей Аршавин, экс-футболист "Зенита"

По итогам минувшего сезона "Зенит" занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 66 очков в 30 матчах. Команда также уступила ЦСКА в финале пути РПЛ Кубка России.

Ранее мы сообщали, что переход Даку в "Зенит" может сорваться.

Фото: fc-zenit.ru