Переход Даку в "Зенит" может сорваться

Сине-бело-голубых смущает инцидент, связанный с игроком на Евро-2024.

Переход нападающего "Рубина" Мирлинда Даку в "Зенит" может сорваться. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, сине-бело-голубых смущает инцидент, связанный с 27-летним игроком на Евро-2024. Даку, выступавший в составе сборной Албании, попал в скандал из-за оскорбительных высказываний после матча с Хорватией (2:2). Также стороны не могут договориться по зарплате игрока.

Мирлинд Даку играет в "Рубине" с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провел за клуб 29 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

Ранее игрок "Зенита" Луис Энрике заявил о желании вернуться в "Ботафого".

Фото: rubin-kazan.ru