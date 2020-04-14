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Переход Даку в "Зенит" может сорваться
Сегодня, 11:31
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Переход Даку в "Зенит" может сорваться

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Сине-бело-голубых смущает инцидент, связанный с игроком на Евро-2024.

Переход нападающего "Рубина" Мирлинда Даку в "Зенит" может сорваться. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, сине-бело-голубых смущает инцидент, связанный с 27-летним игроком на Евро-2024. Даку, выступавший в составе сборной Албании, попал в скандал из-за оскорбительных высказываний после матча с Хорватией (2:2). Также стороны не могут договориться по зарплате игрока.

Мирлинд Даку играет в "Рубине" с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провел за клуб 29 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

Ранее игрок "Зенита" Луис Энрике заявил о желании вернуться в "Ботафого".

Фото: rubin-kazan.ru

Теги: мирлинд даку, трансферные слухи, фк зенит, фк рубин
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Новости СПб,

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