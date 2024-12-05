Игрок "Зенита" Луис Энрике заявил о желании вернуться в "Ботафого"

Бразилец перешёл в команду сине-бело-голубых в январе 2025 года.

Нападающий петербургского "Зенита" Луис Энрике в интервью бразильскому изданию Globo выразил желание вернуться в "Ботафого". 24-летний бразилец, перешедший в российский клуб в январе 2025 года за €30 млн, признался, что следит за успехами бывшей команды и мечтает о возвращении.

"Очень хочется вернуться, особенно когда видишь, как команда снова усиливается и играет хорошо. Я слежу за матчами, хожу на игры — желание вернуться есть" Луис Энрике

В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 11 матчей, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами. В Фонбет Кубке России он сыграл три игры, но не смог отличиться результативными действиями.

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Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"