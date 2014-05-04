Мостового признали лучшим игроком "Зенита" за сезон

Полузащитник продлил контракт с клубом до конца сезона 2027/28.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил полузащитника сборной России Андрея Мостового лучшим игроком команды в сезоне 2023/24.

"Поздравляем, Мост! Желаем совместить личные успехи с командными наградами в следующем сезоне" пресс-служба клуба

В минувшем сезоне 26-летний футболист провёл за "сине-бело-голубых" 36 матчей во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Мостовой выступает за "Зенит" с 2019 года и за это время успел четырежды стать чемпионом России, пять раз выиграть Суперкубок страны и один раз — Кубок России. В октябре 2023 года полузащитник продлил контракт с клубом до конца сезона 2027/28.

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Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"