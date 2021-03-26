Газпромовский фонд переехал из Москвы в Санкт-Петербург

В прошлом году аналогичный переезд совершил "Газпром-Медиа Холдинг".

Фонд поддержки социальных инициатив "Газпрома" официально сменил московскую прописку на петербургскую, переехав в бизнес-центр "Граффити" на Кондратьевском проспекте. Согласно данным Росреестра, договор аренды площадей площадью около 5 тысяч квадратных метров был заключен еще в 2022 году. Эти помещения ранее занимала американская компания, покинувшая российский рынок.

По информации "Делового Петербурга", фонд, известный также как "Газпром - социальные инициативы", реализует масштабные проекты по всей стране, включая реставрацию оранжерей Таврического сада, строительство школ для детей сотрудников компании на Крестовском острове, намывные работы в Василеостровском районе и реконструкцию стадиона "Петровский". По итогам 2024 года организация перечислила в бюджет Санкт-Петербурга 1,16 миллиарда рублей налога на прибыль.

Этот переезд стал продолжением процесса перерегистрации структур "Газпрома" в Северную столицу, начавшегося с переноса головного офиса компании в "Лахта Центр" в 2021 году.

Ранее Piter.TV сообщал, что в районе "Лахта Центра" стартовало строительство ключевого участка трассы М-32.

Фото: ВКонтакте / Газпром