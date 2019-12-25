В районе "Лахта Центра" стартовало строительство ключевого участка трассы М-32

Одновременно сооружаются подпорные стенки высотой от полуметра до десяти метров, которые укрепят конструкцию и позволят выдержать планируемые сильные транспортные нагрузки.

Начались активные строительные работы по созданию крупной двухуровневой транспортной развязки на территории будущего участка автомагистрали М-32 в районе комплекса "Лахта Центр". Как рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, рабочие начали установку металлических конструкций для сооружения моста через Приморское шоссе и железнодорожные пути.

Сейчас строительная бригада ведёт бурение глубоких скважин глубиной до 38 метров для монтажа опор из монолитного железобетона, высота которых составит от четырёх до одиннадцати метров. Проектом предусмотрено возвести 23 подобные опоры, на сегодняшний день работа ведётся одновременно на 11 из них, семь из которых близки к полной готовности.

Одновременно сооружаются подпорные стенки высотой от полуметра до десяти метров, которые укрепят конструкцию и позволят выдержать планируемые сильные транспортные нагрузки.

Со второго квартала текущего года строители приступают к сборке массивных металлических элементов пролетного строения мостового перехода, монтируя их временно на специальные опоры, с последующим подъёмом на проектную высоту.

Александр Беглов подчеркнул особую сложность реализации этапа возведения развязки с Приморским шоссе и путей электропоездов Сестрорецкой линии, охарактеризовав данную задачу как одну из ключевых частей проекта строительства трассы М-32.

Создание новой автомобильной магистрали призвано облегчить транспортное движение в Приморском районе города, улучшить транспортную доступность новостроящихся микрорайонов и соединить различные районы, разделённые железнодорожными линиями. Впоследствии дорога обеспечит выходы на федеральные автотрассы и интегрируется в инфраструктуру крупного градостроительного проекта "Санкт-Петербург Марина" в посёлке Горская.

Общая протяженность магистрали М-32 составит 7,73 километра, объединяя Приморское шоссе в зоне "Лахта Центра" с автодорогой М-49. Новый путь свяжет разные части Приморского района, облегчит подъезд к посёлку Ольгино и жилым комплексам Юнтолово, обеспечит удобную транспортную доступность к деловой башне "Лахта-центр", станции метрополитена "Каменка", проспекту Шуваловскому и Южному переулку, а также упростит въезд на платную кольцевую автомобильную дорогу (ЗСД) с Приморского шоссе.

Завершить сооружение магистрали планируется в 2027 году.

Фото: Правительство Петербурга