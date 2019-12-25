Газоснабжение потребителей будет обеспечиваться за счет внутренних резервов.

Поставки природного газа из России в Армению временно приостановят из-за ремонтных работ на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения".

В сообщении отметили, что экспорт топлива будет остановлен с 15 по 25 сентября. Комплекс профилактических и ремонтных работ будет производиться на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье". В указанный период потребители Армении будут получать газоснабжение за счет внутренних резервов и поставок природного газа из Ирана.

Армения почти полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн в год республика получает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию".

Ранее мы сообщали, что в Евросоюзе взлетели цены на газ из-за отказа от сотрудничества с Россией.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)