В Петербурге зарегистрировали второй иск о незаконности мобилизации

Петербуржец Александр Четвертиков пытается через суд оспорить решение призывной комиссии по мобилизации. По словам мужчины, ему 28 лет, но 22 сентября он получил повестку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Дело предстоит рассмотреть Красносельскому районному суду. У Четвертикова 2 разряд запаса, категория учета — солдат. Он не согласен с призывом на службу.
Рассказывает, что медицинское освидетельствование не проводилось. Наличие или отсутствие оснований для признания его негодным к военной службе не устанавливалось, что нарушает его право на охрану здоровья.
объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Мужчина требует, чтобы решение о его мобилизации отменили и применили к нему меры предварительной защиты. На данный момент петербуржец уже находится в военной части, ему выдано обмундирование.
Отметим, что это второй подобный иск в Петербурге. Первому истцу обращение в суд пока не помогло.
Фото: Piter.tv
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