Скотт Риттер оценил возможности российских сил.

Российская армия действует эффективно и реагирует на изменения на поле боя в зоне специальной военной операции. Такое мнение огласил бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью местному журналисту Гарланду Никсону. Видеозапись размещена на YouTube-канале Garland Nixon

Это машина, которая была создана для ведения современных войн. Она существует для того, чтобы делать одну вещь — вести боевые действия самым эффективным способом, который только существует на свете. <…> Ключевой аспект — умение немедленно реагировать на изменения. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист заметил, что Москва совершила большой скачок в деле защиты собственных войск от беспилотной авиации противника, внедрение которой в последние годы привело к настоящей революции в военном деле.Теперь российские силы борются с БПЛА при ВСУ как с помощью передовых отечественных средств радиоэлектронной борьбы, так и с помощью таких нестандартных решений Среди последних аналитик назвал стальной панцирь, устанавливаемый на бронированную технику.

"За ним следят": маневр России в зоне СВО восхитил разведчика.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon