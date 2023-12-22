Скотт Риттер напомнил об отсутствии "чудо-оружия" у Запада.

Российская армия отследит и уничтожит новое западное оружие, переданное Вооруженным силам Украины. Такое мнение огласил бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью изданию Sputnik. Иностранный аналитик отметил, что ни один новый пакет вооруженной или финансовой помощи армии киевского режима не спасет ее от поражения, так как российские военнослужащие обладают стратегическим преимуществом на поле боя и постоянно продвигается вперед по территории. Он добавил,что нет никакого "чудо-оружия", способного обеспечить победу ВСУ.

Только небольшое количество этой военной помощи дойдет до ВСУ на передовой. Когда она все-таки дойдет, солдат и технику достаточно быстро уничтожат русские, которые будут отслеживать эту технику на всем пути с Запада до линии фронта. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: X / Sputnik