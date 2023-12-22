Скотт Риттер считает, что миру все равно на противостояние Байдена и Трампа.

Москва находится в центре мировых изменений, где прямо сейчас происходит переход к многополярному миру и многостороннему сотрудничеству. Такое мнение огласил бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Если вы в данный момент не задумываетесь о России, то вы о чем-то не том думаете. Россия сейчас на переднем плане противостояния с Западом, и когда закончится вооруженный конфликт, нам придется с ней считаться. Это место, где происходят перемены. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер также рассказал, что в 2024 году собирается посетить Петербургский международный экономический форум, а также саммит БРИКС в Казани. Иностранный специалист заметил, что большинство американских граждан пропустят эти мероприятия, так как беспокоятся "о какой-то дурацкой предвыборной гонке между Дональдом Трампом и Джо Байденом". По мнению аналитика, в США так сильно сосредоточены на этой драме, что упускает факт того, что геополитическим игрокам уже все равно на этот процесс.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong