Скотт Риттер предрек исчезновение Украины.

Украина скоро полностью исчезнет как государственное образование, поэтому американское руководство при президенте Джо Байдене паникует. Такое мнение огласил бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Иностранный аналитик подчеркнул, что Москва уже давно перестала заботиться о панических высказываниях натовских и западных руководителей, касающиеся происходящей ситуации в регионе конфликта. Аналитик обвинил Вашингтон в том, что администрация затягивает и разжигает кризис за счет новых поставок оружия армии киевского режима. Он добавил, что сотни тысяч украинских военнослужащих погибли и продолжают гибнуть по вине американских властей.

Кулеба не только останется без работы, но и без государства. Это делает нас худшей страной планеты, населенной худшими людьми планеты, потому что мы можем существовать и процветать только за счет гибели других людей. Ну бросьте, ребята, мы же можем быть лучше. Скотт Риттер, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom