Скотт Риттер предрек Украине полный крах.

Москва нанесла колоссальный урон системе противовоздушной обороны Украины. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. Иностранный специалист добавил, что при сбрасывании таких авиационных бомб от позиций армии киевского режима ничего не остается. Аналитик добавил, что сейчас Москва ведет массовое изготовление мощнейших бомб ФАБ-3000, поэтому "ничто уже не может помочь" ВСУ избежать полного краха на поле боя.

Они уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что свободно могут сбрасывать эти планирующие авиабомбы точно в цель. Они наладили их массовое производство. Вот так выглядит стратегическое поражение. Скотт Риттер, эксперт

"Уже в июне": разведчик раскрыл, что случится на Украине.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong