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В магазинах Петербурга нашли поддельный творог
Сегодня, 11:25
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В магазинах Петербурга нашли поддельный творог

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Семь из 12 образцов творога не соответствуют требованиям нормативных документов.

В магазинах Петербурга в преддверии Пасхи  нашли поддельный творог. Об этом сообщили в пресс-службе организации "Общественный контроль".

Отмечается, что семь из 12 образцов творога не соответствуют требованиям нормативных документов. Один из поддельных продуктов оказался фальсификатом без молочного жира. В организации уточнили, что творог с нарушениями нашли в магазинах "Магнит", "Дикси", "О"КЕЙ", "Перекресток" и "Светофор".

Ранее мы сообщали, что петербуржец получил три года строгого режима за кражу шампуня и сыра

Фото: Piter.tv

Теги: магазины, пасха, поддельный творог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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