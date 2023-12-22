Петербуржец получил 3 года строгого режима за кражу шампуня и сыра

Похищенные товары мужчина продавал случайным прохожим.

Петербуржец получил три года строгого режима за кражу шампуня и сыра из продуктового магазина. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

Петербуржец Ю. признан виновным по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж ), п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья).

Суд установил, что утром 30 сентября 2023 года подсудимый, находясь в магазине по улице Коммуны, спрятал под кофту 6 упаковок шампуня и покинул торговый зал. Ущерб составил 2,3 тысячи рублей.

Придя в этот же магазин днём 11 октября 2023 года, Ю. вынес без оплаты 6 кусков сыра и 3 упаковки масла общей стоимость 2,7 тысячи рублей. Вернувшись в магазин через час, обвиняемый спрятал под куртку еще 5 упаковок шампуня на сумму около 2 тысяч рублей. Продавец торгового зала попыталась задержать мужчину, но он стал вести себя агрессивно и оттолкнул женщину.

Похищенные товары мужчина продавал случайным прохожим.

Виновный приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Видео: прокуратура СПб