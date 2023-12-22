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Глава МВД объяснил рост числа тяжких преступлений в России

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По его словам, заказчики преступлений находятся на Украине.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев объяснил рост числа тяжких преступлений в стране. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам Колокольцева, число тяжких преступлений возросло из-за случаев мошенничеств. Глава ведомства уточнил, что речь идет об IT-преступлениях, которые попадают в разряд тяжких и особо тяжких.

Мы прекрасно знаем, и у нас есть масса объективных подтверждений о том, что заказчики дистанционного мошенничества находятся на Украине.

Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали работницу клининговой компании за кражу имущества у клиентки.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир колокольцев, мвд россии, тяжкие преступления
Категории: Лента новостей, Новости России,

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