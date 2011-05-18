Двух разыскиваемых по каналам Интерпола россиян депортировали из Таиланда

Их обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Разыскиваемых за мошенничество и уклонение от налогов двух граждан России, передали российскому бюро Интерпола в аэропорту Бангкока. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Первого фигуранта обвинили в мошенничестве в составе организованной группы. С января по сентябрь 2024 года мужчина и его сообщники похитили денежные средства одного из предприятий Саратова.

Для этого заключались фиктивные договоры и ложные акты приема-передачи выполненных работ. Общая сумма ущерба составила свыше 187 млн рублей. Когда следователи возбудили уголовное дело, россиянину удалось скрыться от следствия и покинуть страну.

Второй фигурант обвиняется в уклонении от уплаты налогов. С 2018 по 2021 год мужчина будучи руководителем транспортной компании, предоставлял в налоговую декларации с недостоверными сведениями. Ущерб от его действий оценили в 96 млн рублей. Желая избежать ответственности, фигурант также скрылся за границей.

Разыскиваемых установили и задержаны на территории Таиланда при содействии представителя МВД РФ в Таиланде и Камбодже.

Ранее мы сообщали, что разыскиваемого по каналам Интерпола гендиректора строительных компаний депортировали в Россию из ОАЭ.

Фото: ВКонтакте/МВД Медиа