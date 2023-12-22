Общая сумма причиненного ущерба составила более 345 тысяч рублей.

В Москве задержали работницу клининговой компании за кражу имущества у клиентки. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По предварительным данным следствия, во время оказания услуги по уборке квартиры подозреваемая воспользовалась отсутствием хозяйки и похитила ее ювелирные изделия. Обнаружив пропажу украшений, владелица жилья установила камеру наблюдения, чтобы разоблачить злоумышленницу и выдать ее полиции. Во время очередного визита уборщица совершила кражу денежных средств в иностранной валюте.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 345 тысяч рублей. По двум кражам возбуждены уголовные дела. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе таксист заставил курьера-мошенника вернуть украденные деньги.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА