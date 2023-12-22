В Кузбассе таксист заставил курьера-мошенника вернуть украденные деньги

Неравнодушный житель помог полиции раскрыть преступную схему обмана пенсионеров в регионе.

На территории Кемеровской области таксист, ставший свидетелем обмана пенсионерки, заставил курьера вернуть похищенные денежные средства потерпевшей. Об этом рассказали журналистам сотрудники регионального управления полиции. В пресс-службе МВД уточнили, что на стационарный телефон 84-летней жительницы города Прокопьевска позвонил незнакомец, который представился адвокатом её внучки. Аферист рассказал, будто бы родственница попала в ДТП. Он попросил пожилую женщину передать наличные сбережения якобы "на операцию".

Согласившись помочь, гражданка передала 100 тысяч рублей прибывшему курьеру. Вскоре "адвокат" перезвонил и потребовал ещё 200 тысяч. Она снова согласилась и вышла из подъезда, встречать посыльного, который подъехал на такси. пресс-служба МВД РФ

Водитель увидел, что его клиент что-то забрал у бабушки и предположил, что тот помогает мошенникам обмануть пенсионерку. В результате шофер переговорил с пенсионеркой и убедился в своем мнении. Мужчина потребовал, чтобы злоумышленник незамедлительно вернул ей деньги. Курьер отдал наличные средства и сбежал с места преступления. Позже сотрудники полиции задержали 18-летнего подозреваемого. Юноша пояснил, что перевёл часть украденных средств на указанный подельником счёт, оставив себе процент от суммы.По аналогичной схеме таким образом забрал 70 тысяч рублей у другой 83-летней пенсионерки. В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ.

Задержана подозреваемая в фиктивной регистрации граждан в квартире на проспекте Большевиков.

Фото и видео: МВД Медиа