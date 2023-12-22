Задержана подозреваемая в фиктивной регистрации граждан в квартире на проспекте Большевиков

Полицейские установили, что с февраля 2022 года по июль 2023 года 32-летняя жительница одного из домов по проспекту Большевиков поставила на регистрационный учет по указанному адресу двух граждан РФ и одного иностранца.

Отдел дознания УМВД России по Невскому району Петербурга возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в фиктивной регистрации граждан РФ и иностранца в своей квартире, расположенной на проспекте Большевиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД 5 апреля.

Полицейские установили, что с февраля 2022 года по июль 2023 года 32-летняя жительница одного из домов по проспекту Большевиков поставила на регистрационный учет по указанному адресу двух граждан РФ и одного иностранца. По месту регистрации она не проживала и проживать не намеревалась.

Петербурженке вменяется ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ). Подозреваемой избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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