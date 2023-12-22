Группу жителей Челябинской области заподозрили в легализации более 1 тыс. мигрантов

В расследовании фигурируют 17 человек.

Сотрудники ФСБ России по Челябинской области совместно с другими силовыми структурами страны задержали 17 местных жителей по подозрению в создании канала для незаконной миграции. Согласно сведениям от правоохранительных органов по региону, нелегальными услугами успели воспользоваться свыше одной тысячи человек. По факту произошедшего ведется уголовно дело по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ. Сейчас решается вопрос о мерах пресечения для подозреваемых.

По адресам проживания сообщников, а также в трех офисах проведены 27 обысков. Следователями изъяты документация, компьютерная и оргтехника. пресс-служба МВД по региону

Оперативники уточнили, что преступная деятельность была раскрыта во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. В числе 17 фигурантов расследования есть руководитель коммерческой организации, который считается организатором криминальной группы. Злоумышленники занимались оформлением фиктивной регистрации иностранцев по месту пребывания, изготовлением поддельных трудовых договоров,а также готовили документы для получения российского гражданства с использованием подложных медицинских справок и результатов прохождения профильных комиссий.

Ранее судимый россиянин устроил склад оружия и боеприпасов в шкафу.

Фото и видео: МВД Медиа