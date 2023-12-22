Ранее судимый россиянин устроил склад оружия и боеприпасов в шкафу

В Подмосковье полиция нашла арсенал с боеприпасами.

Российские правоохранительные органы изъяли огнестрельный пистолет и патроны изъяли полицейские у местного жителя одного из сёл, расположенного вблизи подмосковного города Ногинск. Во время осмотра квартиры злоумышленника в населенном пункте Обухово полицейские обнаружили в вещевом шкафу, а затем изъяли два похожих на пистолет Макарова предмета, а также 144 патрона и различные части вооружения. Согласно проведенному исследованию ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области было установлено, что один из пистолетов является огнестрельным, а другой – пневматическим. В перечне изъятых снарядов 18 из них оказались травматическими, а 105 – пригодными для производства выстрелов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ. пресс-служба МВД РФ по региону

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Фото и видео: МВД Медиа