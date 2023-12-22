В Астрахани задержана лжериелтор, обманувшая 21 клиента через Интернет

Женщина "кинула" потерпевших на 149 тысяч рублей.

Российские правоохранительные органы из Астраханской области вышли на след и задержали женщину-лжериелтора, обманувшую 21 клиента через Интернет. В пресс-службе регионального управления полиции уточнили, что подозреваемой мошенницей оказалась 32-летняя уроженка Ростовской области, которая сейчас живет на территории Нижнего Новгорода. Фигурантка расследования была выявлена во время служебной командировки сотрудников полиции. Женщина была задержана по месту проживания. Согласно предварительным сведениям, в период с мая по ноябрь 2023 года россиянка размещала в социальных сетях фиктивные объявления о сдаче в аренду квартир в городе Астрахани по привлекательной стоимости. Затем она убеждала откликнувшихся граждан перевести ей от шести до восьми тысяч рублей в качестве предоплаты перед просмотром жилья. После этого аферистка переставала выходить на связь с клиентами и удаляла объявления.

Действуя таким образом, злоумышленница похитила у потерпевших в общей сумме 149 тысяч рублей. пресс-служба МВД по региону

По каждому из криминальных эпизодов возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. На текущий момент фигурантка расследования возместила потерпевшим в общей сумме 22 тысячи рублей.

В Железногорске школьник обманул пенсионерку на 590 тысяч и купил кроссовки.

Фото и видео: МВД Медиа