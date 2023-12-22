В Железногорске школьник обманул пенсионерку на 590 тысяч и купил кроссовки

Полиция установила личность курьера, забравшего деньги у обманутой женщины.

Российскими правоохранительными органами задержан школьник из Железногорска, который ради новых кроссовок помог телефонным мошенникам обмануть пожилую женщину на 590 тысяч рублей. Соответствующей информацией поделились представители региональной пресс-службы МВД. Оперативники заметили, что жертвой аферистов стала 83-летняя местная жительница. Она поверила сведениям о том, что ее внучка якобы совершила ДТП и может оказаться в местах лишения свободы, после чего передала все денежные сбережения в прибывшему курьеру. Позже полиция установила, что к преступлению причастен 16-летний учащегося девятого класса одной из городских школ.

Подросток признался, что предложение о подработке увидел в соцсетях и далее следовал указаниям. Он перевёл наличность нанимателям через банкомат, оставив себе 9 тысяч рублей. пресс-служба МВД по региону

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Фото и видео: МВД Медиа