Глава села Ленобласти изобличена в попытке оставить льготников без земельных участков

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На рабочем месте фигурантки провели обыски.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Приозерскому району Ленобласти и работники управления ФСБ России по региону выявили факт должностного преступления, которое совершила глава администрации одного из городских поселений Приозерского района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 3 апреля.

Подозреваемая не позднее августа 2022 года передала восемь земельных участков общей площадью 8 тыс. "квадратов" за 15% от их кадастровой стоимости аффилированным ей лицам якобы под огородничество, намереваясь в дальнейшем выкупить их и присвоить другую категорию использования – для индивидуального жилищного строительства. При этом отмечается, что, согласно действующим правилам землепользования, указанные земли можно отдать как под садоводство, так и под застройку. Однако, во втором случае, на муниципальное образование (МО) возлагается обязанность перераспределить участки не только между потенциальными покупателями, но и между льготниками. Схема, которую применила чиновница, позволила ей избежать процедуру проведения торгов. Так, глава администрации недобросовестно использовала имущество МО, чем причинила бюджету ущерб на сумму не менее 8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). На рабочем месте фигурантки провели обыски.

Подозреваемая доставлена в следственные органы для проведения процессуальных действий. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных участников данной противоправной деятельности. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти