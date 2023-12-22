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В Петербурге глава МО "Звездное" отправлен в СИЗО
Сегодня, 9:15
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В Петербурге глава МО "Звездное" отправлен в СИЗО

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В его отношении возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 285, ч. 5 ст. 290 УК РФ (злоупотребление полномочиями, получение взятки).

Главу муниципального образования (МО) "Звездное" Максима Разинкова арестовали 30 марта. В его отношении возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 285, ч. 5 ст. 290 УК РФ (злоупотребление полномочиями, получение взятки). Об этом пишет tg-канал "Ротонда"

Следствие утверждает, что Разинков собирал деньги с сотрудников и не уволил родственницу депутата Государственной Думы Александра Тетердинко, трудоустроенную фиктивно. 

Против Разинкова дали показания секретарь территориальной избирательной комиссии (ТИК) №48 Елена Самойленко, глава местной администрации Юлия Тришина и сотрудник "Звездного" Алексей Тоичкин. 

В суде Разинков назвал свое дело сфабрикованным. Глава МО "Звездное" ранее обращался в "Единую Россию" и жаловался на конфликт с Тетердинко.

Ранее мы рассказывали о том, что вице-президент банка "Россия" арестован по делу о коммерческом подкупе в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: злоупотребление должностными полномочиями, мо звездное, получение взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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