По подозрению в получении взятки в размере 40 тыс. рублей задержали главу МО "Звездное"

По данным источника, в конце 2019 года Разинков потребовал взятку от сотрудника муниципального аппарата Алексея Тоичкина, угрожая увольнением.

Глава муниципального образования (МО) "Звездное" Максим Разинков задержан в Петербурге по подозрению в получении взятки в размере 40 тыс. рублей. Об этом 29 марта пишет tg-канал "Ротонда".

По данным источника, в конце 2019 года Разинков потребовал взятку от сотрудника муниципального аппарата Алексея Тоичкина, угрожая увольнением. После этого Тоичкин заплатил главе муниципалитета 40 тыс. рублей. По данному факту в начале 2024 года возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ.

Это уголовное дело в отношении Разинкова является вторым. Осенью 2023 года ему вменяли ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии СК РФ по Петербургу, в МО "Звездное" в период с 2016 по 2023 годы числилась родственница депутата Государственной думы Александра Тетердинко. При этом на работу она не ходила, а заработную плату получала. За несколько лет женщине выплатили около 3 млн рублей.

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Фото: Piter.TV