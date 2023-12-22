Вице-президент банка "Россия" арестован по делу о коммерческом подкупе в Петербурге

Ходатайство следствия ФСБ о заключении под стражу Андреева удовлетворил Октябрьский районный суд 7 марта.

В Петербурге арестовали вице-президента банка "Россия" Игоря Андреева. Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере по ч. 8 ст. 208 УК РФ, передает ТАСС 11 марта.

Ходатайство следствия ФСБ о заключении под стражу Андреева удовлетворил Октябрьский районный суд 7 марта. Срок меры – до 4 мая 2024 года. Его задержание подтвердили и представители банка "Россия".

Банк "Россия" подтверждает задержание сотрудника И. Н. Андреева. Следствие по уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам. Банк "Россия"

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Фото: Piter.TV