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Вице-президент банка "Россия" арестован по делу о коммерческом подкупе в Петербурге
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Вице-президент банка "Россия" арестован по делу о коммерческом подкупе в Петербурге

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Ходатайство следствия ФСБ о заключении под стражу Андреева удовлетворил Октябрьский районный суд 7 марта.

В Петербурге арестовали вице-президента банка "Россия" Игоря Андреева. Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере по ч. 8 ст. 208 УК РФ, передает ТАСС 11 марта.

Ходатайство следствия ФСБ о заключении под стражу Андреева удовлетворил Октябрьский районный суд 7 марта. Срок меры – до 4 мая 2024 года. Его задержание подтвердили и представители банка "Россия". 

Банк "Россия" подтверждает задержание сотрудника И. Н. Андреева. Следствие по уголовному делу и задержание фигуранта были инициированы банком. Банк оказывает необходимое содействие следственным органам.

Банк "Россия"

Ранее мы рассказывали о том, что осужденный за взятки бывший вице-губернатор Петербурга стал работать в Мариинском театре.

Фото: Piter.TV

Теги: банк россия, октябрьский районный суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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