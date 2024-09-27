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Бывший глава комитета по труду Петербурга Чернейко заключен под стражу

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Фигурант и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-главы городского комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко, которому вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом 27 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. 

Это уголовное дело возбудили 1 июня в отношении неустановленного лица. Однако 1 августа предварительное следствие приостановили, а 13 сентября оно было возобновлено. Срок предварительного следствия установлен по 13 октября. 

Фигурант и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрал Чернейко стражу по 13 октября – на 18 суток. 

Напомним, экс-чиновник, его супруга и неизвестные с 5 ноября по 30 декабря 2019 года похитили 300 тыс. рублей, выделенные "СПб ГАУ ЦЗН" для проведения ярмарки вакансий "Труд и занятость" из петербургского бюджета. Мероприятие состоялось 10 декабря 2019 года. 

Чернейко задержали 26 сентября. Вину он не признал. 

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

Теги: дмитрий чернейко, октябрьский районный суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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