Экс-глава комитета по труду Петербурга и его супруга не признали вину

Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал два ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы городского комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко и его супруги Татьяны. Им вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы 27 сентября.

Следствие полагает, что Чернейко, его жена и другие неустановленные лица с 5 ноября по 30 декабря 2019 года, находясь на рабочем месте в доме 7 по улице Галерной, похитили 300 тыс. рублей, которые были выделены "СПб ГАУ ЦЗН" для проведения ярмарки вакансий "Труд и занятость", из петербургского бюджета. Мероприятие прошло 10 декабря 2019 года.

Татьяну задержали 25 сентября, а Дмитрия – 26 сентября. В тот же день им предъявили обвинение. При допросе в качестве подозреваемых и обвиняемых фигуранты вину не признали. Об итогах рассмотрения расскажут позже.

Ранее мы рассказывали о том, что гендиректор "Ленбытхима" задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве.

Фото: Piter.TV