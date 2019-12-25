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Уволившийся глава комитета по труду Петербурга подозревается в мошенничестве
Сегодня, 14:05
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Уволившийся глава комитета по труду Петербурга подозревается в мошенничестве

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Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере).

Бывший глава комитета по труду и занятости населения Петербурга и его супруга подозреваются в совершении мошенничества. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 26 сентября. 

По версии следствия, в ноябре 2019 года Дмитрий Чернейко и жена, имея умысел на хищение денежных средств из петербургского бюджета, выделенных по государственному контракту на проведение ярмарки вакансий "Труд и занятость", поручили заключить договоры с коммерческими организациями на оказание соответствующих услуг. В результате по договору на сумму 473 тыс. рублей услуги были оказаны не в полном объеме, а 300 тыс. рублей сотрудники подконтрольных организаций перевели на расчетный счет чиновника. 

Мужчину и женщину задержали. Известно, что он уволился 25 сентября

В служебном кабинете на улице Галерной, а также по месту его проживания проведены обыски, подозреваемый процессуально задержан, решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрания ему меры пресечения. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что гендиректор "Ленбытхима" задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве. 

Фото: пресс-служба комитета по труду и занятости населения Петербурга 

Теги: комитет по труду и занятости населения, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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