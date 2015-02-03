Гендиректор "Ленбытхима" задержан в Петербурге по подозрению в мошенничестве

В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке имущества для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщили в СК РФ 12 сентября.

Речь идет о генеральном директоре ООО "Ленбытхим" Денисе Михайлове. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму более 115 млн рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны РФ, фигурант умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом свыше 20 млн рублей. В настоящее время проверяется причастность должностных лиц "Военторга" и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ к совершенному преступлению.

Установлено, что в собственности Дениса Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Петербурге, Ленобласти и Турецкой Республике, транспортные средства стоимостью более 100 млн рублей. Законность их приобретения проверяется.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге экс-полицейский подозревается в получении взяток на 4,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)