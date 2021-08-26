В Петербурге экс-полицейский подозревается в получении взяток на 4,5 млн рублей

Правоохранителю вменяют ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В Петербурге 43-летний бывший полицейский изобличен в получении взяток в размере 4,5 млн рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело, рассказали в ГУ МВД России по региону 12 сентября.

Отмечается, что фигурант с января 2019 года предоставлял сведения из оперативных баз данных полиции. Также он стал посредником в распространении информации из баз данных налоговой инспекции.

Правоохранителю вменяют ст. 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: бывший начальник отдела полиции, обвиняемый в получении взятки, отправлен под домашний арест в Петербурге.

Фото: Piter.TV