Бывший начальник отдела полиции, обвиняемый в получении взятки, отправлен под домашний арест в Петербурге

Ему вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Начальник 14-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга отправлен под домашний арест. Ему вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 11 сентября.

Напомним, полицейский в декабре 2023 года, находясь в служебном кабинете на улице Купчинской, получил от мигрантки взятку в размере 30 тыс. рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев на территории РФ. В отношении уроженки Узбекистана также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере).

Ранее мы рассказывали о том, что по делу о взятке задержан замкомандующего Ленинградским военным округом.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу