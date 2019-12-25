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Бывший начальник отдела полиции, обвиняемый в получении взятки, отправлен под домашний арест в Петербурге
Сегодня, 16:22
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Бывший начальник отдела полиции, обвиняемый в получении взятки, отправлен под домашний арест в Петербурге

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Ему вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Начальник 14-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району Петербурга отправлен под домашний арест. Ему вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 11 сентября. 

Напомним, полицейский в декабре 2023 года, находясь в служебном кабинете на улице Купчинской, получил от мигрантки взятку в размере 30 тыс. рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев на территории РФ. В отношении уроженки Узбекистана также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). 

Ранее мы рассказывали о том, что по делу о взятке задержан замкомандующего Ленинградским военным округом. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: домашний арест, получение взятки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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