Главного финансиста МЧС отправили под домашний арест

В СМИ добавили, что Надежда Голикова уволена с должности руководителя ФЭД МЧС России.

Никулинский районный суд Москвы отправил Надежду Голикову, возглавляющую финансово-экономический департамент (ФЭД) Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России под домашний арест по уголовному делу о мошенничестве. Ситуация связана с субсидиями на покупку жилья, в котором нуждаются сотрудники ведомства. Соответствующими данными поделились журналисты газеты "Ведомости" со ссылкой на двух собственных источника, ознакомленных с ходом расследования. Известно, что решение о мере пресечения было принято еще 9 июня. Сейчас делом занимается УВД по Западному административному округу города. Подозреваемая обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие в текущий момент устанавливает объем причиненного предполагаемого ущерба и круг причастных лиц. Максимальное наказание за такое правонарушение составляет до десяти лет лишения свободы.

МЧС проводит системную работу по выявлению и пресечению любой противоправной деятельности. Это принципиальная позиция главы – Александра Куренкова. В то же время мы не вправе давать комментарии в период следственных действий и судебного разбирательства в соответствии с законодательством РФ. пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что Надежда Голикова является действительным государственным советником Российской Федерации второго класса. Свою профессиональную карьеру женщина начала в 1999 году в управлении Федерального казначейства по Московской области. Там она проработала до 2005 года. Ей удалось пройти путь от рядового специалиста до руководящей должности.

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Фото: Piter.tv